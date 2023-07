Mort de Nahel : après des violences, six mineurs et un jeune majeur interpellés à Quimper

Ils sont soupçonnés d'avoir caillassé des policiers et d'avoir incendié plusieurs poubelles au Moulin Vert et rue Etienne Gourmelen. Des actes commis pour « rendre justice à Nahel » selon eux. L'adolescent tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

Une nuit mouvementée pour les policiers

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, les policiers du commissariat de Quimper sont intervenus dans le quartier du Moulin Vert à Quimper. Vers 23 heures, une quinzaine d’individus vêtus de noir, cagoulés, et porteurs de barres de fer ont caillassé les policiers avant de prendre la fuite.

Plus tard dans la soirée, les policiers ont pu interpeller quatre membres de ce groupe.

En parallèle, les policiers et les pompiers ont été largement sollicités pour des feux de poubelles et de mobilier urbain commis dans plusieurs secteurs de la ville. Notamment rue Etienne Gourmelen. Trois jeunes ont tenté de prendre la fuite à l'arrivée des policiers, en vain.

Le mobile : « rendre justice à Nahel »

Pour justifier ces dégradations, les jeunes mis en cause ont assuré vouloir « rendre justice à Nahel », l'adolescent tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, le 27 juin.

Le parquet de Quimper a ouvert une information judiciaire à l’encontre des sept jeunes interpellés. Notamment pour poursuivre les investigations et identifier les co-auteurs en fuite.

C'est grâce notamment à l'exploitation des réseaux sociaux que les policiers de Quimper ont pu déterminer le lien entre les jeunes.

Ils ont été déférés, en présence de leurs parents pour les mineurs, devant un juge d’instruction avant leur mise en examen. Ils sont poursuivis pour détention et transport en bande organisée de substances et produits incendiaires ou explosifs en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes, association de malfaiteurs en vue de préparer un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, dégradation volontaire par incendies, participation à un attroupement par personnes armées et dissimulant leur visage, violences en réunion.

Les deux mineurs âgés de moins de 16 ans ont été placés sous contrôle judiciaire. Les quatre mineurs de plus de 16 ans et le majeur ont eux été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction de se contacter les uns les autres et ont l'obligation de respecter un couvre-feu.