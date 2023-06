Mort de Nahel : bâtiments, voitures et mobiliers urbains incendiés dans l'agglomération d'Angoulême

La nuit dernière a été très tendue dans l'agglomération d'Angoulême. La Maison des Habitants a été détruite par les flammes dans le quartier angoumoisin de Basseau. A Soyaux, la place du Champ de Manœuvre avait des allures de champ de bataille ce vendredi matin. Le bâtiment Soëlys, pôle culturel et associatif, a été attaqué par des jeunes. Le vigile qui s'est rendu sur place a été molesté, nécessitant une hospitalisation en urgence, selon le récit du maire de Soyaux.

François Nebout tire le bilan de cette nuit de violences dans sa commune : "Le rez-de-chaussée de Soëlys est inutilisable. On a 20 voitures brûlées, des feux à peu à tous les ronds-points, tous les candélabres du boulevard Vincent Auriol par terre, les deux postes de la police municipale et nationale ont été attaqués. Ils ont essayé de rentrer mais les vitres ont résisté, les pompiers ont essuyé des caillassages et des tirs de mortiers."

Difficile de prendre du recul après un tel déchainement de violences. "C'est des choses incompréhensibles, c'est de la bêtise humaine", réagit François Nebout, "Il faut vraiment que ça s'arrête et que le gouvernement prenne la mesure de ces quartiers et mette en place des actions et de la répression... Ces jeunes ont des parents qui portent une responsabilité. Un jeune qui meurt à Paris, même si c'est dans des conditions dramatiques, il n'y a rien avoir avec Soyaux. C'est comme si on s'engueuler avec notre femme et qu'on allait casser la gueule au voisin... C'est navrant."

Les émeutes consécutives à la mort de Nahel à Nanterre rappellent qu'Alhousseine Camara, un jeune conducteur guinéen de 19 ans, a également été victime d'un tir policier le 14 juin dernier lors d'un délit de fuite à Saint-Yrieix.