Mort de Nahel : comment s'est passée la nuit en Bretagne ?

C'est à Lorient que la situation a été, au vu des informations du matin, la plus compliquée dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques heures des obsèques de Nahel, à Nanterre (92) ce samedi après-midi.

L'adolescent de 17 ans, au volant d'une voiture, a été tué par un tir de policier mardi à Nanterre, lors d'un contrôle.

Lorient

Une soixantaine d'individus, très jeunes selon le maire Fabrice Loher, ont convergé dans la nuit au centre-ville de Lorient, ont allumé des feux et dégradé deux commerces. Des feux ont été allumés également à Lorient quartier Bois du Château et à Hennebont, quartier Kerihouais.

Selon la préfecture du Morbihan, quatre personnes ont été interpellées à Lorient, mais également cinq à Vannes après des troubles également.

Brest

La nuit a été plus calme à Brest. 300 individus avaient semé le chaos en centre-ville dans la nuit de jeudi à vendredi, donnant lieu à plus de 80 interventions. Dans la nuit de vendredi à samedi, la préfecture évoque 10 interventions, 156 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés. L'adjoint au maire de Brest en charge de la tranquillité publique, Yohann Nédélec évoque aussi des tirs de mortier, des feux de véhicule. Le plus frappant étant ce samedi la façade béante du KFC Iroise, le fast-food proche du quartier Kerourien, noirci des fumées de l'incendie nocturne.

Rennes

Peu d'informations confirmées, le poste de police du Blosne, quartier sud a été attaqué.

Saint Brieuc

Après l'incendie de la MJC du Plateau notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, les secours sont intervenus sur quelques feux de poubelles. Un arrêté préfectoral publié dans la nuit autorise deux drones en cas de "rassemblement non autorisé".