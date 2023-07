Mort de Nahel : couvre-feu élargi dans l'agglomération d'Angoulême

Un couvre-feu pour les mineurs entre 22 heures et 6 heures du matin. Le principe a déjà été appliqué à certains quartiers d'Angoulême, et Soyaux dans la nuit de vendredi 30 juin à samedi 1er juillet. Il est maintenu, et élargi la nuit prochaine à La Couronne, une commune de l'agglomération d'Angoulême.

Plus de gendarmes à Angoulême

La préfecture craint de nouveaux débordements cette nuit. Les effectifs de gendarmerie ont donc été renforcés à Angoulême. Et les mesures d'interdiction temporaire déjà en vigueur sont maintenues : le transport et le port d'armes, de feux d'artifice ou de carburant au détail.

Martine Clavel, préfète de Charente, appelle une nouvelle fois les parents à la vigilance, et "à garder leurs enfants chez eux ."