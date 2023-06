Mort de Nahel : d'importantes dégradations à Châteauroux et Bourges

Une nuit de dégradations et de tensions à Châteauroux. Les secours et les forces de l'ordre ont été mobilisés pour des incendies, et des dégradations d'abribus dans la nuit de jeudi à vendredi. La mairie signale aussi une intrusion à la bibliothèque du quartier Saint-Jean. Un groupe de 80 personnes se serait rassemblé justement dans ce quartier, avant de se rendre au centre-ville, selon le maire de Châteauroux Gil Avérous.

ⓘ Publicité

Deux blessés

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les pompiers sont intervenus à 12 reprises pour des feux. Un bus et trois voitures ont été incendiés, dans les quartiers Vaugirard et Saint-Jean. Par ailleurs, les secours indiquent que deux personnes sont blessées. C'est la première fois depuis la mort de Nahel que Châteauroux est concernée par ce mouvement de colère.

Les services de la ville de Châteauroux nettoient ce matin les stigmates d'une nuit de violence © Radio France - Carl Dechâtre

Ce type de violences "c'est très inhabituel" à Châteauroux, confirme le maire Gil Avérous. "Il y a un mimétisme de ce qui se passe au niveau national, et nous en sommes victimes", déplore le maire sur France Bleu Berry ce vendredi matin. Il est mobilisé avec la préfecture afin de réfléchir sur le dispositif de sécurité à mettre en place ces prochaines nuits.

Nouvelles violences à Bourges

La préfecture du Cher n'a pas non plus connu de retour au calme, malgré l 'appel au calme lancé hier par le maire Yann Galut . De nouvelles dégradations ont été constatées. Des groupes de jeunes parfois armés de barres de fer sont sortis dans les rues. Sur les réseaux sociaux, quelques vidéos et photos de dégradations circulent notamment le pillage du Pat'à Pain de la zone commerciale Cap Nord au carrefour de l'avenue de Gaulle et de l'avenue de Lattre de Tassigny. Un tabac du quartier des Gibjoncs a lui aussi été la cible de destructions.

Interpellations à Vierzon

À Vierzon, deux personnes ont été interpellées, suite à des dégradations sur 11 véhicules de location de l'enseigne Leclerc. Quatre feux de poubelles ont été constatés et du mobilier urbain a aussi été dégradé. En revanche pas de blessé dans la sous-préfecture du Cher.