Mort de Nahel : dans l'Yonne, encore une nuit de violences urbaines

Dans l'Yonne, les violences urbaines ont repris de plus belle, dans la nuit de vendredi 30 juin, au samedi 1er juillet. Cela fait suite à la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué à Nanterre mardi 27 juin par balle par un policier.

A Sens, un commissariat pris d'assaut

A Sens, les violences ont principalement eu lieu au quartier des Chaillots et des Champs-Plaisants, elles ont duré quasiment toute la nuit et sont terminées vers 5 heures du matin, seulement. Les émeutiers s'en sont principalement pris au commissariat de la ville, la police a dû repousser quatre assauts contre leurs locaux, des assauts menés par un groupe de 50 à 80 personnes.

Une bijouterie a également été saccagée, rue d'Alsace Lorraine. Sur place, un jeune majeur a été interpellé en flagrant délit, avec des bijoux sur lui. Bilan de cette nuit agitée à Sens, deux voitures et six conteneurs brûlés, une interpellation et un policier blessé.

A Auxerre, un magasin de location de voitures vandalisé

A Auxerre, vers minuit également, c'est au quartier Sainte-Geneviève que l'essentiel des violences a eu lieu, elles ont commencé vers minuit. Les policiers ont essuyé plusieurs tirs de mortier, les pompiers ont dû intervenir sous protection policière pour éteindre des barrages de feux de poubelle disposés sur la route.

Rue Gambetta, un peu plus tard, vers une heure du matin, trois commerces ont été dégradés, dont ce magasin de location de voitures : plusieurs véhicules de type Mercedes ou Range Rover ont été cassés. Bilan à Auxerre, trois interpellations : une pour refus d'obtempérer lors d'un contrôle rive droite, une d'un incendiaire et enfin, une pour attroupement.

A Saint-Florentin, la nuit a également été marquée par plusieurs incidents, notamment l'incendie à Saint-Florentin, un magasin de bricolage a été incendié.** Selon les pompiers de l'Yonne, les émeutiers auraient tenté de freiner l'intervention des soldats du feu.

En tout, les sapeur-pompiers de l'Yonne ont dû intervenir 22 fois durant cette nuit agitée, 58 d'entre eux ont été mobilisés. Dans l'Yonne, on comptabilise quatre interpellations, trois à Auxerre, une à Sens.