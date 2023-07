Mort de Nahel : de nouvelles émeutes en Bretagne, plusieurs commerces vandalisés

Nouvelle nuit d'émeute dans les grandes villes bretonnes ce vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2023, quelques jours après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre en début de semaine. À Brest, dans le Finistère, c'est une enseigne de restauration rapide, un KFC, qui a été incendié dans la nuit à Brest. À Rennes, plusieurs jeunes se sont introduits dans un commissariat de police, quartier du Blosne.

La situation cette nuit dans le Morbihan

C'est plus à Lorient que les violences ont été les plus importantes dans la région. Dans le centre-ville, une soixantaine d'individus selon les autorités sur place au plus fort de la soirée. Les confrontations avec les policiers ont duré jusqu'à 3h du matin, avec des feux de poubelles mais aussi deux commerces dégradés dont un coiffeur du centre.

Des feux ont aussi été enregistrés dans le bois du Château à Lorient, dans le quartier d'Hennebont ainsi que le Kerihouais. Au total, 4 personnes ont été interpellées en marge de cette soirée de violences urbaines dans les rues de Lorient.

À Vannes, 5 individus ont été interpellés par les forces de l'ordre après des heurts dans la ville morbihannaise.

Plus d'informations à suivre...

La situation cette nuit en Ille-et-Vilaine

À Rennes, c'est un commissariat qui a été pris pour cible cette nuit** par une vingtaine d'individus dans le quartier du Blosne, toujours en marge des manifestations contre la mort du jeune Nahel, 17 ans, en début de semaine à Nanterre.

Plus d'informations à suivre...

La situation cette nuit dans le Finistère

À Brest, la nuit a été agitée même si cela a été plus calme que lors de la nuit de jeudi à vendredi. Au total, 10 interventions de police contre 80 la nuit précédente. Selon nos informations, les individus étaient moins nombreux en centre-ville. Le dispositif des forces de l'ordre a été renforcé dans la nuit de vendredi à samedi, avec pas moins de 156 policiers, gendarmes et pompiers.

Deux commerces ont été dégradés cette nuit notamment un fast-food de la chaîne KFC, situé dans la zone commerciale Iroise, près du quartier de Kerourien. **L'établissement de burger a été incendié, la façade noircie. Contacté par la rédaction de France Bleu Breizh Izel, le gérant de ce restaurant, évoque des mois de fermeture.

Le KFC Brest Iroise a été incendié © Radio France - Astrid Maigné-Carn

L'adjoint au maire en charge de la tranquillité publique à Brest, Yohann Nédélec, évoquait ce matin quelques feux et tirs de mortier dans le quartier Pontanezen et le quartier Bellevue. Au total, 5 personnes ont été interpellées à Brest selon la Préfecture du Finistère.

Plus d'informations à suivre...

La situation cette nuit dans les Côtes d'Armor

Nuit moins agitée que celle de jeudi à vendredi et la destruction partielle dans un incendie de la salle MJC de Saint-Brieuc, dans le quartier Balzac. Le maire de Saint-Brieuc affirme ce matin sur France Bleu Armorique, vouloir laisser les lumières de la ville allumées toute la nuit, afin de faciliter le travail des forces de l'ordre.

La Préfecture des Côtes d'Armor annonce ce samedi matin, l'autorisation de vol de deux drones afin de capter des images en cas de nouvelles émeutes dans les rues de Saint-Brieuc.

Plus d'informations à suivre...