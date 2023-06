Mort de Nahel : des dégâts quartier des Teppes à Annecy après une nouvelle nuit de violences

Feux de poubelles et tirs de mortiers d'artifice. La nuit de jeudi à vendredi à une nouvelle fois été agitée en Savoie et en Haute-Savoie, après la mort du jeune Nahel à Nanterre mardi, tué par un policier après un refus d'obtempérer. A Annecy, environ 50 à 60 personnes ont participé aux violences de la nuit. Trois d'entre elles ont été interpellées et quatre policiers ont également été légèrement blessés.

"Le 14 juillet avant l'heure"

Ce vendredi matin, les habitants qui partent au travail découvrent les dégâts. Selon notre reporter sur place, deux caméras de surveillance ont été détruites et plusieurs magasins de la zone commerciale ont été pris pour cible. Les rideaux métalliques ont été forcés tout comme la porte du bureau de tabac qui a été fracturée. En plus des feux de poubelles, des abris bus ont aussi été détruits.

Plusieurs personnes ont essayé de forcer l'entrée des commerces du quartier. © Radio France - Lise Dussaut.

"J'ai entendu des pétards toute la nuit", confie une habitante. "Je suis restée sur le balcon pour voir ce qu'il se passait." D'autres expliquent qu'ils n'étaient pas plus inquiets que ça, mais "saoulés." "Hier, ça a été le 14 juillet avant l'heure", souffle une riveraine.

