Mort de Nahel : des dégradations dans les Ardennes

Les forces de l’ordre et de secours ont été fortement mobilisées cette nuit dans plusieurs communes du département relève la préfecture des Ardennes, dans un communiqué adressé à la presse. Des incidents, liés à la mort du jeune Nahel à Nanterre, sont notamment à signaler à Charleville-Mézières, à Sedan et à Revin.

A Charleville-Mézières, des véhicules ont été incendiés au sein des quartiers de la Ronde Couture et de la Houillère. Un de ces incendies s’est propagé à un immeuble d’habitation, dont le rez-de-chaussée et le premier étage ont été ravagés. Un cabinet médical a été détruit par les flammes. Un communiqué qui précise que les forces de l’ordre qui sont intervenues ont subi des jets de projectiles et des tirs de mortiers.

A Sedan, de nombreux feux de poubelles ont été recensés. Le commissariat a été la cible de nombreux jets de projectiles perpétrés par un groupe d’une trentaine d’individus. Là encore, selon le communiqué de la préfecture, les forces de l’ordre ont été prises à partie au cours de leur intervention, et essuyé de nombreux tirs de mortier.

A Revin, des poubelles ont été incendiées.