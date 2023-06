Mort de Nahel : des dégradations dans plusieurs communes iséroises, un gendarme blessé par un tir de mortier

Comme un peu partout en France, la nuit a été émaillées de violences urbaines en plusieurs points du département de l'Isère, 4 jours après la mort de Nahel, tué par policier lors d'un contrôle à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine près de Paris.

ⓘ Publicité

Dans la Métropole de Grenoble, des incidents se sont produits dans le quartier Teisseire notamment, autour de 23 heures. Des poubelles et des voitures ont été incendiées dans le secteur Paul-Cocat. Des vitres d'abribus ont également été brisées et une voiture en feu a été lancée contre la façade de la Poste, endommageant le bâtiment.

Dans el quartier Teisseire à Grenoble, ce vendredi matin © Radio France - Antonin Kermen

La salle de spectacle La Source inutilisable à Fontaine

La commune de Fontaine a également subi d'importants dégâts : des émeutiers ont dégradé le hall de l'Hôtel de Ville ainsi que deux écoles (Balmes et Langevin), et la salle de spectacle La Source a été incendiée. L'accueil de la mairie est déplacée au CCAS, rue de la Liberté, a indiqué sur France Bleu Isère le maire de la ville, Franck Longo, qui appelle par ailleurs au calme. Des incidents ont également éclaté à Saint-Martin-d'Hères et Échirolles.

La mairie visée à Charvieu-Chavagneux

En Nord-Isère, des bâtiments publics et des devantures de commerces ont également été pris pour cible à Villefontaine, où des incendiaires s'en sont pris au local de la Police Municipale . Dans cette commune, un gendarme a été blessé par un tir de mortier ; il est sorti de l'hôpital.

D'importants dégâts également dans le centre-ville de Villefontaine © Radio France - Noémie Philippot

Par ailleurs en Isère, principalement dans le Nord du département, 6 autres gendarmes souffrent de traumatismes auditifs : quatre ont été blessés au Péage-de-Roussillon. Des incidents ont également éclaté à Vienne, dans le quartier Malissol où une trentaine de jeunes ont fait face aux forces de l'ordre. Deux personnes ont été interpellées. Des heurts entre des jeunes et des gendarmes ont également éclaté au Plan des Aures, à Pont-Évêque, mais il n'y a eu ni blessé ni interpellation. Des incidents ont eu lieu par ailleurs dans l'agglomération de Pont-de-Chéruy, la Tour-du-Pin, l'Isle d'Abeau, Chasse-sur-Rhône et Bourgoin-Jallieu. Des tirs de mortier ont visé la caserne de gendarmerie de l'Isle-d'Abeau, sans faire de blessé. À Charvieux-Chavagneux, c'est la mairie qui a été visée par des jets de cocktails molotov. Les dégâts sont importants, notamment dans les espaces dédiés à l'accueil du public. Les services famille, enfance, éducation, loisirs, logement, titres d'identité, et urbanisme ne peuvent plus accueillir le public. Le maire indique que tout est fait pour rétablir cet accueil au public.

170 pompiers ont été mobilisés au cours de la nuit en Isère. Deux postes de commandement avancés avaient été installés à Grenoble et Saint-Quentin-Fallavier.