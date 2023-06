Mort de Nahel : des dégradations et les Foulées des bistrots annulées à Caen dans un climat de tension

La Préfecture du Calvados avait décidé au dernier moment, face au risque de débordements, d'interdire la manifestation prévue à 20 heures à Caen suite à la mort de Nahel. Cela n'a pas empêché 500 personnes de défiler dans les rues du centre-ville.

Conséquence directe : la course des Foulées des Bistrots qui revenait après trois ans absence a du être annulée au dernier moment. Le départ devait être donné à 20h30, avant d'être retardé, puis annulé vers 21h10. Le président des Foulées, Jean-Christophe Lalay a du prendre cette décision, la mort dans l'âme : "les manifestants ont traversé notre cortège, on les a laissés passer en silence. On a compris à ce moment là que c'était ingérable. Les coureurs ont compris, ils ont été adorables et nous donne déjà rendez-vous l'an prochain." Une partie des 800 participants de ce rendez-vous festif où le déguisement est de mise ont même poursuivi la soirée dans les rues de Caen.

Des dégradations ont été commises à l'issue de la manifestation © Radio France - Philippe Thomas

Quelques dégradations en centre-ville

Quant à la manifestation dans le centre-ville, elle a laissé quelques stigmates derrière elle : poubelles incendiées, tags sur certaines vitrines, vitres de panneaux publicitaires brisées. Mais le calme semblait être revenu rapidement ce vendredi soir, les bars du centre-ville restant bondés comme à leur habitude. La Préfecture du Calvados indiquait tout de même rester "attentive à l'évolution" dans ce climat actuel de tension.