Mort de Nahel : des drones pour surveiller cinq communes de la métropole de Bordeaux

Pour lutter contre les violences urbaines, la préfecture de la Gironde a pris un arrêté "pour autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des drones". Il concerne 5 communes Bordeaux (quartiers de la Benauge, du Grand-Parc et des Aubiers-Ginko-Lac) Lormont (de l’avenue Carnot à la Côte de la Garonne), Cenon (secteur Palmer), Floirac (secteur Libération) et Bruges. L'autorisation court jusqu’au 16 juillet, entre 18 heures et 5 heures. Au total, cinq dispositifs sont autorisés à filmer simultanément, dont celui à bord de l’hélicoptère mis à disposition par la gendarmerie. La demande avait été faite par la Direction départementale de la sécurité publique de la Gironde, après des nuits d'émeutes consécutives à la mort de Nahel à Nanterre lors d'un contrôle routier.

