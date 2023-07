Mort de Nahel : des feux de poubelles en Béarn et en Bigorre, de nouvelles interpellations

Les pompiers sont intervenus dans la nuit du 1er au 2 juillet, à Tarbes, pour deux feux de poubelles, dans les quartiers Solazur et Laubadère. La soirée a été calme dans l'ensemble en Bigorre et en Béarn. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a communiqué ce dimanche matin pour faire état de poubelles brûlées à Orthez et à Gelos. Selon l'astreinte communication, les forces de l'ordre sont allées aussi à Billère où "des rassemblements de perturbateurs ont été dispersés". Bilan : quatre interpellations dans l'agglomération de Pau.

