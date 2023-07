Mort de Nahel : des feux de poubelles mais pas d'incident majeur cette nuit dans le Calvados et l'Orne

"C'est une nuit bien plus calme que la nuit dernière et moins agitée que les premières nuits où les violences ont éclaté", voici le constat, ce dimanche 2 juillet au matin, de la Préfecture du Calvados. Il demeure un sentiment d'apaisement, cinq jours après la mort de Nahel à Nanterre, alors que le Calvados et l'Orne n'avaient pas été épargnés par les violences ces derniers jours.

16 poubelles incendiées dans le Calvados

Cette nuit, les équipements publics n'ont pas été visés, il n'y a pas eu de tag, pas de vitre cassée ni de magasins pillés, on recense seulement quelques feux de poubelles. La Préfecture du Calvados en fait été de seize au total ce dimanche matin, sur Caen, Lisieux, dans le quartier Hauteville où les locaux de la police municipale ont été vandalisés dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a notamment eu des feux de poubelles à Mondeville et Dives-sur-Mer, juste devant le commissariat de police, sans pour autant que le feu ne se propage à l'édifice grâce à l'intervention rapide des pompiers.

La Préfecture du Calvados fait également état de trois véhicules brûlés, à Caen, dans les quartiers de la Guérinière et la Grâce de Dieu. Un retour au calme ressenti sur tout le département du Calvados et de l'Orne, où aucun fait majeur n'est pour l'instant remonté, qui se constate aussi sur les interpellations : 'il n'y en a pas eu cette nuit alors qu'hier, huit personnes ont été arrêtées.