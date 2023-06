Mort de Nahel : des incendies dans plusieurs villes du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône

Les violences urbaines ont atteint des villes et des quartiers jusque-là épargnés, après la mort de Nahel à Nanterre . En Franche-Comté, des feux de poubelles et de voitures ont été provoqués dans plusieurs quartiers, dans le Doubs, la Haute-Saône et le Jura.

Le bilan à Besançon et Pontarlier

Dans le Doubs, le quartier de Planoise à Besançon a été le plus touch é par ces violences urbaines, menées par environ 200 personnes dans le secteur Ile de France. Un supermarché et un bureau de tabac ont été pillés, une banque incendiée, une voiture brûlée et plusieurs feux de poubelles déclenchés. Les policiers ont été visés par des tirs de mortier et quatre policiers ont été blessés.

Dans le quartier des Clairs-Soleils, une voiture et deux poubelles ont été brûlées. A Montrapon, il y a eu cinq feux de poubelles. Aux Hauts de Saint-Claude, une voiture et une poubelle ont été incendiées.

Des violences ont aussi émaillé la nuit dans le quartier des Pareuses à Pontarlier avec deux poubelles et trois containers incendiés.

Le trafic des tramways stoppé à Besançon

Face aux risques de violences ce vendredi, la Ville de Besançon ferme tous les bâtiments publics à 17h dans plusieurs quartiers : Planoise, Clairs-Soleils, Montrapon et Battant. Ces équipements seront ouverts ce samedi et les manifestations prévues ce week-end sont maintenues, mais elles s'arrêteront à 17h également.

Le trafic des tramways et bus sont perturbés aussi ce vendredi. La circulation des tramways est coupée à 18h30.

Les lignes de bus L4, L5 , L6, L9 et les lignes périurbaines sont déviées et/ou avecd es terminus modifiés.

Des incendies à Vesoul, Luxeuil, Lure et Saint-Loup en Haute-Saône

En Haute-Saône, le quartier le plus concerné est celui du Montmarin à Vesoul, avec deux voitures et huit poubelles brûlées, Une personne a été interpellée. Les villes de Lure, Luxeuil et Saint-Loup ont eu aussi des feux de poubelles.

Premiers incidents dans le Jura

Dans le Jura, les premiers incidents de la semaine ont éclaté ce jeudi soir.

A Dole, une trentaine de personnes ont provoqué des dégâts dans le quartier des Mesnils-Pasteurs. Le bilan fait état de quatre feux de poubelles, une voiture brûlée et un abribus dégradé. Les policiers ont été visés par des tirs de mortier et des jets de pierre, ils ont utilisé des gaz lacrymogènes. Une personne a été interpellée.

A Lons-le-Saunier, les incident ont éclaté plus tard dans la nuit, avec un groupe d'une trentaine de personnes. Les policiers ont essuyé des tirs de mortier et des jets de pierre dans le quartier de la Marjorie. Sept poubelles ont brûlé et des incendies ont été déclenchés à même le sol, dans la rue.

A Saint-Claude, les tirs de mortier et de pierres ont visé les locaux de la gendarmerie, sans faire de dégâts. Il y a eu aussi trois feux de poubelels et une voiture incendiée.