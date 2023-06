Mort de Nahel : des violences contenues la nuit dernière à Orléans

Comme à Tours, Toulouse ou encore Lille et Dijon, les tensions étaient palpables mercredi soir dans les quartiers de la Source et de l'Argonne à Orléans. Il y a plusieurs rassemblements de jeunes : avenue de la Bolière, place Mozart ou encore place des Acacias. Les pompiers sont intervenus pour quelques feux de poubelles et des tirs de mortiers.

" Sans commune mesure avec ce qui s'est passé un peu partout dans le pays"

" Tout cela est rentré dans la normale assez vite " a expliqué le maire d'Orléans, Serge Grouard, invité ce jeudi matin de France Bleu Orléans. "C'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé un peu partout dans le pays".

Ni les pompiers ni les services de police n'ont souhaité confirmer ces incidents la nuit dernière à Orléans et aussi à Montargis. Ils renvoient sur la Préfecture du Loiret qui reste muette pour l'instant.