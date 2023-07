Mort de Nahel : des voitures brûlées et sept nouvelles interpellations annonce le préfet de la Loire

La nuit de dimanche à lundi a une nouvelle fois marquée par des dégradations dans la Loire mais sans commune mesure avec les violences urbaines commises le week-dernier.

Invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, ce lundi, le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, en dresse le bilan : "Il y a eu moins de monde, beaucoup moins de violences la nuit passée que les deux nuits qui ont précédé. Il y a eu en revanche quelques dégradations et notamment des incendies de véhicules en quantité." Les secteurs concernés sont les mêmes que les nuits précédentes, à savoir : Saint-Étienne, notamment dans les quartiers Montreyraud, Terrenoire et La Cotonne. Mais aussi dans les vallées du Gier et de l'Ondaine, ainsi que sur Roanne et Mably.

70 interpellations dans la Loire depuis le 28 juin

Alexandre Rochatte précise que sept interpellations ont eu lieu la nuit dernière, ce qui porte leur nombre à 66 depuis le débuts des violences urbaines dans la Loire. Le préfet souligne que parmi les personne interpellées, il y a une majorité d'adolescents mineurs et que le plus jeune interpellé n'a que dix ans. Des comparutions immédiates auront lieu sont prévues aujourd'hui et demain pour les majeurs.

Des réponses pénales dès aujourd'hui

Alexandre Rochatte rappelle que "la réponse pénale pour les mineurs est différente de celle des majeurs. [...] Je laisserai évidemment procureur de la République le soin de se prononcer sur ce sujet. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce sont des mineurs qui sont dans les rues la nuit de Saint-Étienne ou des quartiers autour de Saint-Etienne qui montrent bien qu'ils ont un sujet de responsabilité importante, et notamment de la part des parents."

Pas de cadre juridique pour faire intervenir l'armée

Concernant la possibilité d'avoir le soutien des militaires pour maintenir l'ordre, comme le réclame le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, c'est non. Alexandre Rochatte explique : "On ne peut pas faire intervenir des militaires français sur le sol national. Il faut un cadre juridique qui n'est pas celui en place aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui la situation montre qu'avec la mobilisation des policiers et des gendarmes, nous parvenons à atteindre les objectifs qui sont fixés."

En l'occurrence, 200 policiers et gendarmes étaient mobilisés chaque nuit dans la Loire, ces derniers jours. Leur nombre est même monté jusqu'à 230 la nuit dernière, grâce au renfort des CRS. Le préfet souligne aussi le rôle des policiers municipaux "mobilisés pour que l'ordre puisse être rétabli et qu'on évite ces scènes de pillage qu'on a connues dans la nuit de vendredi à samedi" ainsi que les pompiers "soumis à du harcèlement, voire des attaques quand ils se déplacent".