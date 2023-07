Mort de Nahel : deux personnes arrêtées en Saône-et-Loire en marge d'une nouvelle nuit de violences

Les forces de l'ordre et les pompiers de Saône-et-Loire ont été encore une fois très sollicités dans la nuit du 1er au 2 juillet. Des violences ont éclaté aux quatre coins du département, des violences commises suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi 27 juin. 60 policiers, 42 gendarmes et 133 pompiers ont été mobilisés cette nuit, sur tout le département.

"Les villes du Creusot, Torcy, Mâcon et Chalon-sur-Saône ont été touchées par des affrontements entre forces de l’ordre et fauteurs de troubles, qui ont mis le feu à des poubelles et à des véhicules", détaille le préfet de Saône-et-Loire dans un communiqué. Des départs de feux dans des gymnases au Creusot et à Torcy ont également été signalés. A l'issue de cette nuit, deux personnes ont été interpellées à Chalon-sur-Saône.