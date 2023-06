Mort de Nahel : deuxième nuit de violences urbaines à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme

Différentes villes de France ont de nouveau été le théâtre de violences urbaines au cours de cette nuit du 29 au 30 juin 2023. Des violences qui ont de nouveau touché Clermont-Ferrand pour la deuxième nuit consécutive . Des voitures et des poubelles ont été incendiées. Pompiers et forces de l'ordre ont essuyé des tirs de projectiles.

17 voitures et un bus incendiés

Comme la veille des voitures et des poubelles ont été incendiées dans différents quartiers de la ville. Pompiers et policiers ont essuyé des jets de projectiles.

Les violences ont démarré vers 23 heures, un peu plus tôt que la veille, dans le quartier Saint-Jacques dans le sud de la ville. Sur place des voitures ont été incendiées notamment près du viaduc saint jacques. Le gros des tensions a encore eu lieu rues des Hauts de Chanturgue, dans le quartier Croix-de-Neyrat au nord de Clermont-Ferrand, des gendarmes ont été appelés en renfort sur place. et Toujours dans ce secteur, un car a aussi brûlé sur le parking d'Auchan nord

Dans le quartier de la Gauthière des voitures ont brûlé sur le parking d'un hôtel, sur le boulevard Edgar Quinet.

Au total, on dénombre pour l'heure 17 voitures et un car incendiés. Les pompiers sont intervenus à 25 reprises, chaque fois sous protection policière. On rappelle que la nuit précédente ils ont été pris pour cible plusieurs fois dans ce que la Préfecture avait qualifié de "guet-apens".

Un bus a été incendié sur le parking de Auchan nord dans le quartier Croix-de-Neyrat dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. © Radio France - Emma Saulzet

Le Préfet du Puy-de-Dôme autorise l'utilisation d'un drone

Le Préfet du Puy de Dome, qui avait autorisé l'utilisation d'un drone jusqu'à 6 heures ce matin , au dessus des secteurs les plus sensibles. Il a également interdit, et ce jusqu'à lundi, la détention ou le transport d'armes, et de substances inflammables ainsi que l'utilisation d'artifices dans la grande agglomération de Clermont-Ferrand et les secteurs de Riom et de Thiers.

Cette nuit, le dispositif de maintien de l'ordre avait pourtant été largement étoffé en France avec la mobilisation de 40.000 hommes dans l'hexagone dont des équipes d'élite du RAID, de la BRI ou encore du GIGN.