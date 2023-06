Mort de Nahel : Edouard Philippe témoigne sa "tristesse" et sa "colère" après les nuits de violences au Havre

Édouard Philippe a fait part de "sa tristesse, son indignation et sa colère", après les violences urbaines au Havre et en France.

Plusieurs quartiers du Havre ont été une nouvelle fois la cible de violences dans la nuit de jeudi à vendredi , en réaction à la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier mardi à Nanterre. Édouard Philippe le maire du Havre s'est rendu ce vendredi après-midi devant le commissariat du quartier du Mont-Gaillard, vandalisé dans la nuit. L'ancien Premier ministre a fait part de sont "inquiétude" et de sa "colère" et a appelé au "calme" et à "la responsabilité des parents".

Édouard Philippe a d'abord fait part de son inquiétude pour les jours à venir. "J'aimerais que ça cesse rapidement, a déclaré l'ancien Premier ministre. Je pense que personne n'a à gagner de ce désordre". Dans la nuit de jeudi à vendredi, deux commissariats de quartier du Havre ainsi que plusieurs boutiques ont été vandalisées.

Le maire du Havre a également témoigné de son "inquiétude à plus long terme" sur "ce que nous vivons et la Nation que nous constituons. Cette grande inquiétude est également doublée de tristesse, d'indignation et de colère". "Nous vivons une période de désordre, et quand le désordre est grand, la justice doit être ferme", a ajouté Édouard Philippe, qui n'envisage pas pour le moment d'instaurer un couvre-feu dans la ville du Havre.

Le maire du Havre en appelle aussi à la responsabilité : "quand le désordre est grand, il faut faire appel à la responsabilité individuelle et collective. La responsabilité d'abord des jeunes, qui ne détruise pas le bien des autres, mais leur avenir ; mais aussi la responsabilité des parents."