Mort de Nahel : en Haute-Vienne, les élus de tout bord réagissent suite aux tensions les nuits dernières

Suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier mardi soir à Nanterre, de nombreux affrontements ont éclaté partout en France y compris à Limoges. Jeudi matin, après la destruction de l'antenne de la mairie de Beaubreuil, la préfète Fabienne Balussou avait été la première à réagir, condamnant sur Twitter des "violences et dégradations".

Un soutien à l'arrêté préfectoral de la part des élus municipaux

Le Maire, Emile Roger Lombertie témoignait hier de "sa déception et sa grande amertume face à des dégâts" commis par des " voyoux", portant préjudice "à la population et aux employés de la ville." Il présentait ses condoléances à la famille du jeune Nahel, précisant que ce deuil ne devait pas justifier "de mettre à feu et à sang la ville." L'association des maires et élus 87 écrivent avoir la "même exigence de vérité et de justice", et demande à "stopper les violences."

Le président de l'agglomération Guillaume Guérin a exprimé son approbation ce vendredi sur les réseaux sociaux avec l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation prévue devant la mairie de Limoges.

De son côté, le Rassemblement National représenté par Albin Freychet en Haute-Vienne a condamné fermement ces violences. Le parti d'extrême droite dénonce l'attitude des personnalités "soufflant sur les braises et appelant à l'insurrection" regrettant que "la mort d'un jeune délinquant récidiviste suscite plus d'émotion dans les quartiers que celles d'autres victimes."

Le Parti Socialiste communique doublement

À gauche, le Parti Socialiste et les parlementaires socialistes ont doublement communiqué. Les sénateurs Christian Redon-Sarrazy, Isabelle Briquet, et le député Stéphane Delautrettre, bien qu'ils se disent "bouleversés par la mort tragique du jeune Nahel", condamnent "les débordements", et demandent à ne "pas ajouter de drames au drame." Le PS précise également ne pas cautionner les différentes violences dans les quartiers de Limoges.

La Nupes et LFI soutiennent les manifestations pacifiques

Les députés de Haute-Vienne Damien Maudet et Manon Meunier ainsi que La France Insoumise se veulent plus nuancés. Ils estiment qu'il faut "comprendre l'embrasement et construire l'apaisement." La Nupes affiche son soutien aux rassemblements, et demande à ce qu'ils restent pacifiques. "La mort de Nahel est une étincelle. Mais le combustible réside dans l’accumulation des injustices qui touchent depuis des années des catégories nombreuses de la population."