Mort de Nahel : encore des dégradations dans la Loire. Couvre-feu reconduit et transports arrêtés à St-Etienne

Après deux nuits de cauchemar, celle de samedi à dimanche a été plus calme à Saint-Etienne. Un calme relatif puisque 300 émeutiers ont sévi en milieu de nuit, pour dégrader des magasins et faire face à la police. Le couvre-feu pour les mineurs est reconduit et les transports en commun arrêtés.