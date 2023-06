Mort de Nahel : violences urbaines derrière Centre 2 et dans le centre ville de Saint-Étienne

"Justice pour Nahel" peut-on notamment lire sur un drap accroché à l'entrée du tunnel du centre commercial Centre 2 de Saint-Étienne, dans le prolongement de la rue des Trois meules, en référence à l'adolescent de 17 ans mort mardi soir à Nanterre, tué par un tir de policier après un refus d'obtempérer .

Plusieurs poubelles et chariots ont été incendiés à ce niveau-là et un peu plus loin sous le tunnel. Les riverains font état de l'intervention de plusieurs cars de CRS et de l'arrestation de plusieurs mineurs.

Des jeunes gens mettant le feu à des containers et abimant du mobilier urbain ont ensuite été signalés dans le centre ville de Saint-Étienne puis sur le quartier de Tarentaize-Beaubrun, jusqu'au Puits couriot.