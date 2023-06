Mort de Nahel : l'appel au calme des élus nancéiens, les "premières victimes sont les habitants"

Faut-il craindre une escalade de la violence dans les quartiers du Grand Nancy ? Ces scènes d'émeutes, liées à la la mort de Nahel dans les Hauts-de-Seine mardi, ont encore monté d'un cran dans la nuit de jeudi à vendredi. Des bâtiments publics dégradés, des commerces pris pour cible, des bureaux de postes incendiés... "Je n'ai pas l'impression que c'était un one shot", s'inquiète Laurent Garcia le maire de Laxou. Des casseurs sur place lui auraient donné rendez-vous "à demain".

Un couvre-feu ?

"On a peur de la nuit qui vient", poursuit l'élu. Laurent Watrin, adjoint au maire de la ville de Nancy était d'astreinte cette nuit et parle de dialogue "impossible" avec certains habitants. "Ils cherchent à être dans la confrontation", affirme-t-il. "Ces actions ne vont absolument rien résoudre et je crois que les premières victimes ce sont les habitants des quartiers populaires qui sont aujourd'hui visés, déplore Mathieu Klein.

Saluant la mobilisation des pompiers et des policiers sur place, le maire de Nancy ajoute : "Je pense à tous ces habitants sont choqués par un quartier qu'ils retrouvent sans-dessus-dessous, en flammes. Je pense aussi aux agents de la ville qui, vont retrouver leur lieu de travail en cendres. Je pense aux enfants qui vont aller à l'école et qui vont passer par ces rues et ces quartiers endommagés et incendiés."

La question d'instaurer un couvre-feu est est réflexion.