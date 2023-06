Mort de Nahel : l'incompréhension après des incidents à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes

La colère provoquée par la mort de Nahel à Nanterre a gagné les Landes jeudi soir. Dans le quartier de La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont (Landes), un groupe d'une vingtaine à une trentaine de personnes, aux visages masqués, a semé le désordre à partir de 23 heures. Les forces de l'ordre et les pompiers ont été visés par des tirs de mortier et la maison de quartier a été incendiée.

Il ne reste plus que des cendres et quelques morceaux d'isolant debout du "Chalet" en ce vendredi matin. Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, le quartier de la Moustey de Saint-Pierre-du-Mont a été le théâtre d'incidents. La maison de quartier surnommée "Le Chalet", située au milieu des tours, a été brûlée. Un symbole du quartier.

Après les violences, la désolation

Quelques heures après les violences, le directeur de l'AQM (Association du Quartier de la Moustey) Claude Marson accuse le coup. "C'est un chalet qui sert depuis vingt ans qui a vu passer des mamans pour les ateliers sur la place des femmes, de cohésion sociale, de défense des droits, des femmes, l'aide au devoir... c'est un vraiment un lieu de vie qui disparaît."

Ce chalet, c'est "l'emblème du quartier" rajoute Claude Marson. "Ils ont touché fort. Ils ne l'avaient jamais abîmé. Mais là, pour oser faire cela..." souffle le directeur de l'AQM, impuissant. Les habitants rencontrés ce vendredi matin autour des ruines du Chalet sont en colère mais la plupart d'entre eux refuse de s'exprimer publiquement, au micro de France Bleu Gascogne, par peur d'éventuelles représailles.

**"Je ne pouvais plus respirer"

L'une des rares personnes à accepter parler habite dans l'un des bâtiments entourant la maison de quartier. "Je regardais la télé vers 23h-23h30 quand j'ai entendu les " pan " je me suis dit, ça y'est, ça commence" décrit Marie Claire qui habite La Moustey depuis près de trente ans. "C'était des gros tirs, ça m'a fait sursauter" explique-t-elle, quelques semaines avant de quitter son quartier par dépit.

L'incendie du "Chalet" intervient plus tard dans la nuit. Les fumées montent et rentrent dans son appartement malgré les fenêtres fermées. "Au bout d'un moment, je ne pouvais plus respirer. Je parti dans mon séjour pour essayer de me reposer mais je n'y suis pas arrivé. A quatre heures du matin, il y avait encore de la fumée qui montait" raconte cette habitante dans un appartement où les odeurs nauséabondes ne se sont pas encore dissipées quelques heures plus tard.