Mort de Nahel : la mairie de La Ravoire (Savoie) vandalisée pendant les violences de la nuit

Les portes et les vitres de la mairie de la Ravoire ont été forcées lors d'une nouvelle nuit de violence

Après la nouvelle nuit de tension survenue dans de nombreuses villes de France, on commence petit à petit à constater les dégâts. En Savoie aussi des violences sont intervenues , avec des feux de poubelle, tirs de mortier ou affrontements avec des policiers à Chambéry, Annemasse et Annecy.

A la Ravoire dans l'agglomération de Chambéry (Savoie), la mairie a été vandalisée. Alexandre Gennaro, le maire de la commune, s'en est ému ce vendredi matin sur France Bleu Pays de Savoie. "Nous avons été victime de ce que l'on voit à la télé depuis deux jours, du vandalisme gratuit."

"C'est affligeant, on ne s'attaque pas à une mairie"

La façade de la mairie a été caillassée, abimée avec des feux de poubelle, et les vitres du rez-de-chaussée ont été cassées. "C'est un acte désolant, affligeant. La mairie, c'est la maison commune de tous les habitants. Quand on s'y attaque, on s'attaque un peu à sa propre maison."

Ces dégradations et les violences à la Ravoire ont été signalées à Alexandre Gennaro vers 00h30. "Je remercie mes équipes municipales et agents de la ville qui étaient mobilisés pour sécuriser la ville, avec l'aide aussi des gendarmes et des pompiers."

