Mort de Nahel : la préfète de Haute-Vienne interdit le rassemblement prévu à Limoges et renforce la sécurité

La mort du jeune Nahel, 17 ans , après un contrôle de police, provoque depuis quelques jours un mouvement de révolte et de violences urbaines. A Limoges, les quartiers de Beaubreuil et de La Bastide ont été ciblés avec plusieurs dégradations sur l'antenne-mairie ou le commissariat.

Les autorités préfectorales ont réagi par voie de communiqué en "condamnant fermement les violences urbaines". Ce vendredi après-midi, la préfète de Haute-Vienne Fabienne Balussou a pris de nouvelles dispositions par arrêté préfectoral.

Le rassemblement interdit devant la mairie de Limoges

La première disposition prise par arrêté préfectoral est celle de l'interdiction du rassemblement annoncé devant la mairie de Limoges pour "se révolter contre l'Etat policier". La préfecture explique que cette manifestation, non-déclarée, est interdite.

Pas de détention d'artifices et préconisation pour les stations services

Deux autres arrêtés vont aussi être publiés dans la foulée. Ils vont notamment cibler la détention d'artifices ainsi que celle d'essence dans des jerrycans.

La préfecture indique que la détention d'artifices est interdit jusqu’au lundi 3 juillet à 5h. Sont concernés "la détention et le transport d’artifices, de divertissement et d’articles pyrotechniques, le port et le transport d’armes à feu, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme part destination."

Dans son communiqué, la préfecture parle aussi du combustible comme l'essence, dont la vente dans d'autres espaces que les réservoirs de voiture est interdite. "Les gérants des stations services, notamment celles disposant d’appareils ou pompes automatisées de distribution d’essence, devront s’assurer de l’information de la clientèle et du respect de cette prescription" continue la préfecture. Certaines stations équipées de pompes automatisées (24/24) risquent donc d'être fermées.

Des restrictions de circulations annoncées par la DIRCO

Enfin, la préfecture annonce également que "des mesures des restrictions de la circulation seront mises en place ce vendredi 30 juin dès 21h et seront communiquées par la DIR Centre Ouest". Pour l'instant, aucune précision supplémentaire n'est apportée avant la communication de la DIRCO.