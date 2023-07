Mort de Nahel : la tension est descendue d'un cran dans les deux Charentes

La nuit a été plus calme que prévu entre vendredi et samedi 1er juillet, en Charente et Charente-Maritime, comme partout en France . Après les affrontements et destructions de la veille, à la Rochelle , Soyaux et Angoulême, des appels sur les réseaux sociaux avaient fait craindre une propagation de ces violences à d'autres quartiers. Celui de Mireuil, à la Rochelle inquiétait particulièrement. Mais les travailleurs sociaux ont su maîtriser les jeunes casseurs. C'est la mort de Nahel, tué par un policier en région parisienne qui a déclenché les émeutes depuis le mercredi 28 juin, partout en France.

7 personnes dont 3 mineurs en garde à vue à la Rochelle

A la Rochelle, et Aytré, la police a procédé à 10 interpellations, et 7 personnes dont 3 mineurs ont été placés en garde à vue, pour des tirs de mortiers . Parmi elles, un jeune de 21 ans a été libéré ce samedi matin. Il passera en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir détenu et transporté des fusées d'artifice. Un mineur de 13 ans n'a pas été interpelé, parce que trop jeune, mais il sera convoqué devant la justice. Enfin la police signale aussi que trois abris bus ont brûlés à Rochefort.

A Mireuil, les travailleurs sociaux se sont mobilisés

Parmi les zones jugées sensibles cette nuit, le quartier de Mireuil à la Rochelle a été surveillée par les travailleurs, éducateurs et médiateurs sociaux. Des grands frères qui ont dissuadé, parfois de façon musclée, les plus jeunes de passer à l'acte.

L'association départementale pour l'éducation et l'insertion était à la coordination (ADEI). Mustapha Hamrani, chef des éducateurs de l'ADEI sur le quartier salue une mobilisation qui a permis de limiter la violence: "Il fallait que ce qui s'est passé hier nous serve de leçons. La plupart des habitants et des jeunes sont en colère. Le problème, c'est la forme", constate l'éducateur.

Mustapha Hamrani appelle donc au dialogue, et souhaite que "la police ait une position saine par rapport aux personnes qu'ils interpellent." Du côté du club de boxe de Mireuil, Sélim, 17 ans, s'est réuni avec d'autres boxeurs pour défendre la salle face à ceux qui auraient voulu brûler les lieux : "On peut pas exprimer notre colère par la violence. Il faut passer par les mots."

Le maire de la Rochelle, Jean-François Fountaine, a lui aussi salué le travail de ces médiateurs.

Des dispositifs de sécurité renforcée

En prévision de ces dégradations et violences, il était conseillé aux habitants notamment de la Rochelle de garder leurs enfants chez eux à partir de 22 heures, et de rentrer leurs poubelles pour éviter qu'elles soient dégradées.

Le dispositif de police avait aussi été renforcé par des gendarmes, notamment dans le centre-ville rochelais, sur la place de Verdun, désignée comme point de rassemblement dans certains appels diffusés sur le réseau social Telegram. Le réseau de transports en commun a aussi été interrompu vendredi soir à partir de 21h. Enfin des arrêtés d'interdiction temporaire ont aussi été pris par la préfecture de Charente-Maritime.

En Charente, le maire de Soyaux demande plus de moyens

Si la nuit a été plus calme que la veille en Charente, les forces de l'ordre ont dû empêcher des tentatives d'incendies sur les locaux de la police municipale et nationale à Soyaux. Au total, les pompiers ont recensé une trentaine de feux dans l'agglomération d'Angoulême, et Soyaux.

François Nebout, le maire de Soyaux réclame plus de moyens pour faire face à ces troubles : "Je voudrais des moyens pour que les pompiers et la police puissent intervenir, et empêcher ces incendies." Il exprime sa lassitude face à la situation. Le couvre-feu - imposé depuis hier pour les mineurs, entre 22 heures et 6 heures du matin - est renouvelé jusqu'à lundi sur sa commune, comme à Angoulême.