Mort de Nahel : le calme presque de retour dans la Marne après deux nuits de violences

Le retour au calme dans la Marne ? Après deux nuits de violences urbaines, en réaction à la mort de Nahel, tué par un policier en début de semaine, la préfecture indique que la nuit "a été plus calme".

Des incidents ont néanmoins eu lieu à Reims, quartiers Croix-Rouge et Wilson, à Châlons-en-Champagne (quartier Schmit), où les violences ont été importantes la nuit précédente , et à Vitry-le-François (quartier Rome Saint-Charles). Un abri de tram, treize poubelles et huit véhicules ont été incendiés, un a été retourné, selon la préfecture de la Marne.

Des tirs de mortiers d'artifice et des cocktails molotov ont visé les forces de l'ordre. Trois personnes ont été interpellées.