Mort de Nahel : le maire de Bergerac n'exclut pas "un couvre-feu" après de nouveaux incidents

La nuit dernière a de nouveau été plus agitée qu'ordinaire à Bergerac, dans les quartiers de La Catte et de Naillac. Selon la préfecture, contactée par France Bleu Périgord samedi 1er juillet au matin, "la nuit a été plus calme" que la précédente. Mais des personnes ont tenté de monter des barricades et d'y mettre le feu.

ⓘ Publicité

Le mobilier de l'école Edmond Rostand a été amené dans la rue, et des vitres de l'établissement ont été brisées, il y a également eu une tentative d'effraction et un départ de feu dans une salle d'escrime. Des lampadaires ont été mis à terre, la mairie les avait rallumés pour la nuit en réactions aux incidents de la nuit précédente.

"J'ai demandé à la police des interpellations"

La nuit précédente, trois véhicules avaient brûlé dans le quartier de La Catte et une patrouille de police avait essuyé des jets de projectiles. "On est sur une pente descendante", tempère Jonathan Prioleaud, le maire de Bergerac, sur France Bleu Périgord ce midi.

À lire aussi Mort de Nahel : des véhicules brûlés dans un quartier en Dordogne, les patrouilles de police renforcées

Le maire de la ville se rendra sur place dans la journée pour rencontrer les habitants : "Ce ne sont qu'une dizaine de jeunes" qui sont responsables des incidents dans chacun des deux quartier selon lui, "mais j'ai demandé aux forces de police qu'il y ait des interpellations". Il attend de voir comment se passera la nuit prochaine, mais il n'exclut pas de prendre des mesures : "Cela peut aller jusqu'à un couvre-feu si les nuisances ne s'arrêtent pas".

loading

Nuit calme à Périgueux

A Périgueux, la mairie assure que la nuit a été calme. Les patrouilles de la BAC de nuit et de police secours avaient été renforcées. Aucune voiture n'a été brûlée et les patrouilles de police n'ont pas été prises à partie, indique la préfecture.

Depuis ce vendredi, le préfet de Dordogne a interdit la vente et le transport des feux d'artifice ou de pétards. On ne peut plus non plus remplir de jerricanes d'essence dans les stations services. Ces interdictions sont en place jusqu'à mardi prochain.