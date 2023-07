Mort de Nahel : Le maire de Saint-Etienne décrète un couvre-feu pour les mineurs et demande des renforts

Alors que Nahel, tué par un policier mardi à Nanterre, était inhumé ce samedi, la ville de Saint-Etienne se préparait à nouveau au pire. Dans les rues, les commerçants se barricadent : partout des planches de bois sont vissées aux vitrines. Ils craignent une nouvelle nuit de violence et des nouvelles scènes de pillages ce samedi soir.

"Je suis allé à leur rencontre ce matin, raconte le maire de la ville Gaël Perdriau, la situation est catastrophique, abominable, scandaleuse ! Même si la mort d'un jeun homme de 17 ans est quelque chose de terrible, rien ne justifie ce qui est en train de se passer à Saint-Etienne comme partout en France".

Couvre-feu et appel à l'armée

Face à cette situation, Gaël Perdriau a donc décidé de prendre un arrêté instituant un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés qui s'étendra de ce samedi soir 19h00 à demain dimanche 6h00.

Par ailleurs, le maire de Saint-Etienne demande à l'Etat de réagir : "Il faut qu'il prenne conscience de la dureté de cette violence gratuite et qu'il donne les moyens aux Préfets et aux maires de protéger la population. Ca passe par des renforts policiers et si ce n'est pas suffisant il faut que le Président de la République demande à l'armée d'être présente dans nos villes".

Des aides pour les commerçants

Dans la nuit de vendredi à samedi, on estime qu'une centaine de commerces stéphanois ont été dégradés à des degrés divers. Le maire demande solennellement au Ministre de l'économie Bruno Le Maire d'agir en demandant d'abord aux assureurs de "supprimer la close de vandalisme qui leur permettrait de ne pas rembourser", mais aussi "de faire sauter le seuil de 150 000 euros de marchandises dans les remboursements parce que certains stocks vont bien au-delà, sans ça ce sera une hécatombe chez nos commerçants".

Gaël Perdriau réclame également des aides pour les travaux et indique que ses services travaillent pour ouvrir dès la semaine prochaine, à l'office du commerce de la mairie, une permanence pour accompagner les commerçants dans leurs démarches.