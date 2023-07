Mort de Nahel : le préfet de Côte-d'Or se rend à Beaune pour constater les dégâts après la nuit de violence

La boulangerie Saint-Jacques saccagée, un supermarché caillassé, le commissariat de police attaqué : comme dans de nombreuses villes en France, Beaune a vécu une nuit de violences ce vendredi 30 juin. Le préfet de Côte-d'Or, Franck Robine, s'est immédiatement rendu sur place dans la matinée du 1er juillet. "Je condamne une nouvelle fois des agissements inacceptables. L’agglomération dijonnaise et Beaune ont été le théâtre de nouvelles violences et dégradations que rien ne saurait justifier."

A Beaune, deux personnes ont été interpellées dans la nuit, dont un mineur. Au total, neuf personnes ont été arrêtées en Côte-d'Or , en marge de ces violences. Le préfet annonce un renforcement de la CORAT (Coopération Opérationnelle Renforcée dans les Agglomérations et Territoires) pour tout le département. En clair, cela veut dire que les policiers et gendarmes travailleront ensemble pour affronter de potentielles futures violences.

Des habitants encore sous le choc

Durant la nuit, les policiers ont tiré une cinquantaine de grenades. Des bruits d'affrontements qui ont choqué Alain, habitant du quartier Saint-Jacques à Beaune, où se sont concentrées les violences. "Vers 22h, les hostilités ont commencé par des tirs de mortier et de feu d'artifices. Ils étaient facilement entre 20 et 30, tous cagoulés et habillés en noir." Lola, autre habitante du quartier, en a encore les larmes aux yeux. "Les petits ont eu très peur. Ca a duré jusqu'à 3h ou 4h du matin. Mon fils, qui a trois ans, est en état de choc. On a peur, c'est fatiguant. Je cache mes larmes mais c'est juste que je ne me sens plus en sécurité."