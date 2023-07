Mort de Nahel : moins de dégradation en Savoie et Haute-Savoie mais toujours beaucoup de tension

486 personnes ont été interpellées en France, selon un bilan provisoire ce dimanche matin du ministère de l'Intérieur. Les violences déclenchées par la mort du jeune Nahel, tué mardi par un policier, semblent en recul pour cette 5e nuit d'émeutes. En Savoie et Haute-Savoie les tensions dans les quartiers étaient toujours palpables mais il y a eu moins de dégradations. Aucun bâtiment n'a été incendié.

Moins d’affrontements à Cluses mais beaucoup de dégradations

A Cluses, dans la Vallée de l’Arve des poubelles et des voitures ont été incendiées cette nuit. La veille, les violences urbaines étaient telles qu’un hélicoptère avait été appelé en renfort pour balayer les rues avec un projecteur puissant pour faire fuir les émeutiers. "La situation a été un peu plus calme que la nuit précédente, même si des feux de poubelles et de voitures ont encore eu lieu dit le maire. Ce sont des actes criminels fait par des personnes déstructurées et c’est très inquiétant" selon Jean- Philippe Mas. "Je ne suis pas du tout rassuré ce matin. Il faut que l’Etat prenne de nouvelles décisions fortes. Si on doit mettre un couvre-feu en place, il faut que ça vienne de l’Etat".

La préfecture de Haute-Savoie se dit soulagée ce dimanche matin "la nuit a été relativement calme, on ne déplore que 6 voitures endommagées, mais surtout aucun bâtiment public n'a été dégradé. Nous avons procédé à trois interpellations, deux ont donné lieu à des gardes à vue" indique la préfecture tôt dimanche matin.

Sur le terrain cette nuit la préfecture avait déployé plus de 200 gendarmes, une cinquantaine de policiers et plus de 100 sapeurs-pompiers.

Des tirs de mortier à Annemasse, des vitrines fermées à Thonon

Depuis le début de ces violences urbaines en réaction à la mort du jeune de Nanterre, les réactions sont très vives dans la ville d'Annemasse et notamment dans le quartier du Perrier. C'était encore le cas dans la nuit de samedi à dimanche.

Les policiers se font caillassés.

A Thonon, de très nombreux commerçants ont fermé de façon anticipée et même les terrasses des restaurants.

A Annecy, le maire avait lancé un appel au calme

A Chambéry, des voitures incendiées mais pas de feu sur des bâtiments

La soirée et la nuit ont une nouvelle fois étaient agités à Chambéry, dans les quartiers Mérandes, Covet, Biollay et Chambéry-le-haut selon les sapeurs-pompiers. Ils sont intervenus pour de nombreux feux de poubelles et feux de voitures mais soulignent qu'aucun bâtiment n'a été ciblé. Avant même la tombée de la nuit, un groupe de nationaliste, qui se présentait comme des "anticasseurs" a fait le tour de la ville en chantant la Marseillaise, selon plusieurs témoins qui ont filmé et diffusé leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

A 3h du matin des émeutiers sont venus massivement, dans le secteur du Carré Curial où sont situés des bars et des boîtes de nuit. De nombreuses bouteilles ont été cassées au sol. Les vigiles des établissements de nuit étaient sur leur garde. Aucune bagarre n'a éclaté. Le maire de Chambéry avait décidé de mettre plus de policiers municipaux sur le terrain cette nuit.