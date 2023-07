Mort de Nahel : moins de violences dans la nuit de samedi à dimanche à Clermont-Ferrand

La nuit de samedi à dimanche a été plus calme que les précédentes. Les pompiers sont intervenus à vingt reprises, à nouveau pour des feux de poubelles et de voitures à Clermont-Ferrand et Cournon-d'Auvergne. Une personne a été interpellée.

Les pompiers terminent leur intervention, quartier Croix-de-Neyrat, tôt ce samedi matin. © Radio France - Emma Saulzet Les tensions se sont légèrement apaisées dans la nuit de samedi à dimanche, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), même s'il reste encore des stigmates des nuits précédentes. Les quartiers Nord avaient été particulièrement touchés. La maison de quartier de Croix-de-Neyrat, ainsi que la salle des professeurs de l'école Philippe Arbos ont été incendiés. Aux Vergnes, le CCAS, le bâtiment d'un village vacances VVF et les voitures de l'Institut des métiers ont eux aussi été brûlés. Une vingtaine d'intervention des pompiers Dans la nuit de samedi à dimanche, quelques poubelles et véhicules ont une nouvelle fois été incendiés à Clermont-Ferrand et à Cournon-d'Auvergne. La préfecture recense une vingtaine d'interventions de pompiers. Une personne a été interpellée.