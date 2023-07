Mort de Nahel : nouvelle nuit de dégradations dans la Marne

Des violences urbaines à Reims cette nuit encore dans les quartiers Europe, Châtillons, Croix-Rouge et Wilson. A Châlons-en-Champagne ,quartiers La Bidée, Schmidt . Selon un état des lieux de la préfecture de la Marne, les vitrines de plusieurs commerces de la rue de la Marne ont été dégradés . La préfecture fait état d'un blessé parmi les forces de l'ordre. 15 véhicules ont été incendiés , 4 bâtiments dégradés dont 1 immeuble par le feu, le centre social et culturel rive gauche et l'école Pierre Curie à Châlons-en-Champagne. Selon les chiffres émis par la préfecture de la Marne, 28 feux de poubelles ont été allumés, du mobilier urbain dégradé. 36 personnes ont été interpellées.

Pas d'incident dans le centre-ville de Reims

Hier soir, en prévention, le centre-ville de Reims s'était vidé de ses terrasses, la plupart des restaurants avaient fermé les portes en réponse aux menaces qui couraient sur les réseaux sociaux. Les présences policières ont été renforcées. Les dégradations sont restées cantonnées aux quartiers Chatillons, Croix-Rouge, Croix du sud, Europe et Wilson.