Mort de Nahel : nouvelle nuit de violences à Toulouse, 31 interpellations

Feux de poubelle et voiture renversée secteur Bagatelle

Les tensions sont encore vives quatre jours après la mort de Nahel, ce jeune tué par un policier à Nanterre. Pour la troisième soirée consécutive, des violences ont éclaté dans le grand Mirail à Toulouse dans la nuit de vendredi à samedi. Cinq véhicules et beaucoup de poubelles incendiés, sait-on de source policière.

Le balcon d'Alfred a été incendié quartier Bellefontaine © Radio France - Flora Midy

Alfred a été réveillé en pleine nuit. Il vit au deuxième étage d'un immeuble du quartier Bellefontaine. Son balcon a été incendié : " Ca fait 4 jours, la ça suffit. Il faut qu'il arrêtent et qu'ils comprennent qu'on paye les conséquences de leurs actes. Je comprends leur colère. Mais ils faut qu'il se limitent".

Un magasin de moto a aussi été dégradé et pillé à l'aide d'un mini-pelle. Une crèche et un bâtiment associatif du quartier ont aussi été ciblés. Trois policiers ont été légèrement blessés par des tirs de mortiers et des jets de projectiles. 31 personnes ont été arrêtées rien que dans la nuit de vendredi à samedi. Ce qui porte à 77 le nombre d'interpellations en trois jours.

Sept personnes arrêtées dans le Tarn

Contrairement à la nuit de jeudi à vendredi, aucun bâtiment public n'a été dégradé dans le quartier de Cantepau à Albi. La préfecture du Tarn fait état de feux de poubelles et de trois interventions pour des feux de véhicules légers sur le département. Sept personnes ont été interpellées.

Tirs de mortiers à Montauban

La soirée a été plus calme à Montauban (Tarn-et-Garonne), pas d'arrestation. Vers 3h du matin, des tirs de mortiers ont visé les forces de l'ordre dans le quartier des Chaumes. Ils n'y a eu aucun blessé. Trois véhicules ont brûlés.

La médiathèque, dégradée dans la nuit de jeudi à vendredi (des vitres et des ordinateurs cassés) devrait rouvrir dans le week-end, c'est en tout cas la volonté de la mairie.