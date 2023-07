Mort de Nahel : nuit - a priori - calme en Loire-Atlantique et Vendée

Le magasin Foot Locker, situé au Ruban Bleu, à Saint-Nazaire a été victime de casseurs et pilleurs vendredi 30 juin au soir.

Dans la nuit de ce samedi à dimanche, via son compte Twitter, le ministre de l'Intérieur s'est félicité que la nuit ait été "plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre". Il y a cependant eu des tensions à Marseille, Lyon et Paris. Une cinquième soirée redoutée après la mort de Nahel, 17 ans, tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

À Saint-Nazaire, des commerces fermés prématurément samedi

En Loire-Atlantique et en Vendée, vers 4h du matin, ce dimanche, pas de fait notable porté à notre connaissance, contrairement à la nuit de jeudi à vendredi, avec de nombreux dégâts à Nantes, ou encore celle de vendredi à samedi, marquée elle par des tensions apparues alors dans des communes de taille moyenne, La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.

À Saint-Nazaire, suite à ces tensions, hier, plusieurs commerces du centre commercial Ruban Bleu ont baissé le rideau plus tôt que prévu. Vendredi soir, plusieurs enseignes de ce secteur avaient été visées par des pilleurs vendredi soir. Plusieurs restaurants McDonald's ont aussi anticipé la fermeture, 17-18h plutôt que minuit-1h du matin : Trignac, La Baule et Guérande. La veille, le Mc Do de Saint-Nazaire Océanis a été pillé.

À Saint-Nazaire, le Bain Public, pôle culturel installé dans les anciens bains-douches du centre-ville), a préféré reporter la soirée de concerts qui devait clore sa saison. Elle est reprogrammée au 30 septembre. Des renforts des forces de l'ordre étaient attendus pour cette nuit à Saint-Nazaire. Seize personnes, dont beaucoup de mineurs, ont été interpellés.

La Nuit du Voyage à Nantes a bien eu lieu

À Nantes, douze personnes ont été arrêtées dans le cadre de ces violences dans la nuit de vendredi à samedi. Malgré ce contexte, ce samedi soir, la Nuit du Voyage à Nantes, qui lance cet événement culturel de deux mois a bien eu lieu. Les transports en commun, comme à Saint-Nazaire, n'ont plus fonctionné à partir de 20h. Souhait émis vendredi par le gouvernement. On saura ce dimanche dans la matinée si la mesure est reconduite pour ce dimanche soir.

À Mortagne-sur-Sèvre, des feux de poubelles

En Vendée, on se souvient aussi d'une nuit de vendredi à samedi agitée avec des commerces dégradés à La Roche-sur-Yon, des feux de poubelles notamment. Des faits dus "à une quarantaine de jeunes" selon le maire, qui a condamné ces actes.

Selon la gendarmerie, les feux de conteneurs sur la petite commune de Mortagne-sur-Sèvre, dans le bocage vendéen, sont en lien avec cette série de violence. Vers 5h du matin, devant le centre municipal multi-accueil Les Marmousets, incendie de poubelles. Pas de blessé, mais les fumées ont envahi le bâtiment. L'accueil des familles de la crèche risque de ne pas avoir lieu en début de semaine selon les gendarmes.

À quelques pas du bocage vendéen, dans le département voisin des Deux-Sèvres, commune de Bressuire, hier soir, la brigade de gendarmerie a été visée par des cocktails molotovs selon la préfecture. Des véhicules personnels de militaires ont été endommagés.