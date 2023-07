PHOTOS - Mort de Nahel : nuit "apocalyptique" à Limoges, le centre-ville pillé et dégradé

La nuit, de vendredi à samedi, a été "apocalyptique, abominable" à Limoges cinq jours après la mort de Nahel , 17 ans, tué par un policier à Nanterre en région parisienne. Une troisième nuit d'affrontements avec les forces de l'ordre, de 22 heures à 3 heures et demie du matin, après les incendies de l'antenne de la mairie à Beaubreuil et du commissariat de la Bastide . Selon nos informations, dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs boutiques du centre-ville de Limoges ont été vandalisées et pillées.

À quoi il faut rajouter des barricades installées à plusieurs endroits en ville et les nombreux tirs de mortiers en direction des forces de l'ordre. Les hostilités ont démarré par un feu dans le quartier des Portes Ferrées avant de se propager au centre-ville. Un groupe de 30 à 50 personnes, cagoulé et très mobile, est arrivé, armé de cocktails molotov pour en découdre avant de largement piller et vandaliser différents commerces du centre limougeaud rue du Clocher : Lacoste, Kiko, Foot Locker notamment.

Il y a aussi eu des pillages en zone nord. Cash Converter, un commerce d'achat revente de produits d'occasion a été attaqué à la voiture bélier toujours selon nos informations. Des motos ont également été volées chez Evolution 7 en zone Sud et le supermarché U proche de la rue Aristide Briand a aussi été incendié vers deux heures du matin. Toujours selon nos informations, cet incendie serait en lien avec les émeutes de la nuit.

L'enseigne Foot Locker a été attaqué dans la nuit de vendredi à samedi à Limoges. © Radio France - Philippine Thibaudault

Le GIGN déployé à Limoges

Toujours selon nos informations, une équipe du GIGN a été envoyée à Limoges depuis Toulouse, accompagnée par le PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie, ndlr). "Les geôles sont pleines à craquer", nous indique-t-on également ce samedi matin. Entre 10 et 20 personnes ont été interpellées. 994 au total en France indique le ministère de l'Intérieur dans son dernier bilan. Les Bleus de l'équipe de France de football ont appelés au calme ce vendredi soir dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux après la mort de Nahel dont les obsèques se tiendront ce samedi après-midi.

La boutique de cosmétiques Kiko, rue du Clocher à Limoges, a été saccagée dans la nuit de vendredi à samedi. © Radio France - Philippine Thibaudault