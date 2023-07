Mort de Nahel : nuit beaucoup plus calme en Sarthe

La nuit de dimanche à lundi a été calme en Sarthe. Soixante policiers ont été mobilisés au Mans et dans l'agglomération. Il n'y a pas eu d'infraction constatée selon le préfet de la Sarthe. Allons-nous vers un retour à la normale ? Il est trop tôt pour le dire, explique Emmanuel Aubry. "La vigilance est de mise. Le dispositif sera amené à évoluer en fonction de la situation. Nous sommes extrêmement mobilisés avec les forces de l'ordre", ajoute le préfet de la Sarthe qui condamne avec la plus grande fermeté les violences commises contre les services publics et les commerces de proximité.

Quant à un retour à la normale de la circulation des bus et des trams de l'agglomération mancelle, stoppée volontairement à 21h ce week-end, un point sera fait dans la journée ce lundi avec les responsables de la Sétram

Un rassemblement devant la mairie de Coulaines

L'association des maires de la Sarthe appelle à un rassemblement ce lundi devant la mairie de Coulaines qui a été en partie incendiée par des émeutiers dans la nuit de vendredi à samedi. Les élus veulent ainsi témoigner leur "refus du chaos et de la violence".

11 personnes interpellées en Sarthe ce week-end

Un homme a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir jeté des projectiles sur des policiers et avoir incendié un véhicule appartenant à la mairie du Mans.

Quatre autres majeurs seront jugés ce lundi en comparution immédiate. Eux aussi sont soupçonnés d'avoir commis des violences contre les forces de l'ordre ou d'avoir participé à des pillages. Enfin, six mineurs ont été présentés à un juge pour enfant pour violences, pillages, jets de projectile ou détention de mortier d'artifice.