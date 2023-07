Mort de Nahel : nuit de tension à Abbeville, échauffourées, départs de feu et tentative d'intrusion au collège

Le quartier des Provinces, à Abbeville (Somme), à son tour gagné par les tensions et les violences urbaines , quatre jours après la mort de Nahel à Nanterre. Des violences qui se sont produites dans la nuit de vendredi à samedi, et anticipées par les autorités. "J'ai monté en mairie dans mon centre vidéo, une permanence jusqu'au milieu de la nuit, avec des agents de police assermentés qui ont visionné les différents mouvements, ce qui nous a permis à chaque fois de pouvoir renseigner les forces de police et d'être justement là, toujours au bon moment, avant que les dégâts ne soient constatés", raconte le maire, Pascal Demarthe, à France Bleu Picardie.

"Cela n'a pas permis de tout régler", reconnait Pascal Demarthe, "mais on n'a pas eu de gros dégâts. On a constaté à 2 h du matin que des feux de poubelles avaient été mis en place, puis aussi des tirs de mortiers en direction de la police en fin de nuit. Apparemment, il y a un garage qui a brûlé, qui a endommagé une maison qui était juste à côté. Vraiment, je peux déplorer ce dégât collatéral de ce qui aurait pu être encore beaucoup plus grave au cours de la nuit". Autre fait notable, une tentative d'intrusion dans le collège de Ponthieu, qui a été stoppée par la police. Plusieurs jeunes mineurs ont été interpellés avant que des dégâts ne soient recensés.

Un dispositif maintenu samedi soir

Face à ces violences, le maire d'Abbeville lance un appel au calme. "On voit bien que même dans ces quartiers, il y a aussi de la jeunesse désœuvrée, qui aujourd'hui prend modèle sur des grandes villes, c'est ce qui m'inquiète. Pas seulement pour Abbeville, mais pour aussi d'autres villes de taille moyenne qui, quelque part, font caisse de résonance par rapport à ces grandes villes où tout s'embrase en ce moment", analyse Pascal Demarthe. "Abbeville, c'est quand même une petite ville qui est plutôt tranquille et calme, donc il faut vraiment que nous soyons tous mobilisés pour ne pas laisser de place au dérapage."

16 interpellations dans la Somme

Le dispositif, qui mêle police municipale et police nationale, sera renouvelé encore ce samedi soir, pour éviter de nouveaux débordements. Dans la Somme, dans la nuit de vendredi à samedi, 16 personnes ont été interpellées. A Amiens, les principales violences urbaines se sont déroulées dans le quartier Etouvie, où la médiathèque a été incendiée pour la seconde fois.

A Ham, cette fois, ce sont des tags hostiles aux forces de l'ordre et de soutien aux proches de Nahel qui ont été apposés sur la gendarmerie et aux alentours, a appris France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard. Une enquête a été ouverte.