Mort de Nahel : partout en Isère, des rassemblements devant les mairies contre les violences

Après plusieurs nuits de violences urbaines suite à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre ma, et l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses en région parisienne, l'association des maires de France appelait à des rassemblements devant les mairies, ce lundi 3 juillet à midi. En Isère, où plusieurs villes ont vécu des épisodes de violences et de dégradations, plusieurs centaines de personnes ont répondu présent.

ⓘ Publicité

Un appel général au calme

Dans le nord du département, les habitants ont répondu présent à Bourgoin-Jallieu, où l'école maternelle Linné a été incendiée dans le quartier Champfleuri. Plusieurs personnes se sont également rassemblées devant la mairie de Villefontaine. Ici, le commissariat de la police municipal a été détruit par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi.

L'appel a également été relayé à Vienne par le maire Les Républicains Thierry Kovacs. Au moins 150 personnes se sont rassemblées sur la place de la mairie à 12h. Une enceinte était installée sur le perron de la mairie, où l'élu a tenu un discours pendant plusieurs minutes pour soutenir son confrère et francilien et demander "plus de moyens pour la police et la justice" face à "une violence qui se développe."

Même si le délai pour organiser ce rassemblement était court, ce moment était important pour Thierry Kovacs. "On a franchi un pallier supplémentaire dans l'horreur, dans l'inacceptable" estime l'élu viennois. "Quand vous êtes maire, que vous donnez beaucoup de votre temps, vous avez déjà ceux qui vous entourent qui souffrent de votre absence et de cet engagement. Mais qu'ils deviennent des cibles des émeutiers quand le maire essaie juste de protéger les bâtiments publics de sa commune, ce n'est tout simplement pas admissible." Les participants au rassemblement ont chanté La Marseillaise à la fin du discours du maire.

Du côté de Grenoble, le maire écologiste 144ric Piolle avait lui aussi relayé l'appel à se rassembler du côté du parc Paul Mistral "pour un temps d'unité et de fraternité face aux tensions qui traversent notre ville et notre pays."

Un peu plus de 100 personnes se sont rassemblées à la mi-journée à Fontaine, commune particulièrement touchée par les violences. Deux écoles, le centre culturel La Source et La Poste sont endommagés ; des élus ont été visés par des tirs de mortier. Des acteurs associatifs, des employés municipaux et des habitants se sont réunis devant la mairie.

Colère et incompréhension

"Qu'on attaque comme ça des élus, ça ne s'était jamais vu auparavant" réagit une habitante. "Quand on attaque l'école, le service public, les établissements, La Source... c'est à nous, c'est aux mômes ! Et ils vont détruire des choses qui leur appartiennent." Dans le groupe, une autre personne s'interroge tout en exprimant sa colère. "Comment on en arrive à ces situations-là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'on en arrive ici ?"

Un Fontainois, ancien responsable d'association sportive, pense avoir un élément de réponse. "J'entends des gens qui, par rapport à la politique de la ville, vont nous dire qu'on a mis des millions sur des bâtiments, mais on n'a plus d'éducateurs dans les quartiers, dans les collèges." D'après lui, "le rideau de protection qui était l'éducation populaire, qui existait avant, a disparu. Donc c'est un choix de société. Il faut qu'on fasse le choix d'inclure tout le monde et je pense qu'ils ont besoin d'avoir des gens pour les encadrer."