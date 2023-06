Mort de Nahel : Perpignan en alerte face au risque d'embrasement

L'inquiétude s'est propagée en cette fin de journée de jeudi à Perpignan, face à un éventuel risque de débordements après la mort de Nahel, tué par le tir d'un policier, mardi 27 juin à Nanterre. Un important dispositif de sécurité a été déployé en centre-ville en début de soirée, tandis que tous les services de l'Etat étaient en alerte.

Toute la journée, des appels à une manifestation violente ont circulé sur les réseaux sociaux, à l'image de ce message posté sur Instagram : "suite à la mort de Naël (...), il est l'heure de se faire justice soi-même. Rendez-vous à 22h au Castillet, on compte sur tous les quartiers de Perpignan pour que ça pète bien comme il faut".

Pour autant, la situation restait parfaitement calme ce jeudi vers 22h30. France Bleu Roussillon a dénombré une cinquantaine de jeunes répartis en petits groupes sur la Place de la Victoire, et autant de policiers, principalement municipaux. Aucune insulte, ni invective ou provocation.

Des mesures préventives

"Afin de prévenir d'éventuels incidents", le préfet des Pyrénées-Orientales a publié en fin de journée deux arrêtés, avec prise d'effet immédiate. Les textes interdisent "la détention dans l’espace public et le transport d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination", ainsi que "la vente ou le transport d’hydrocarbure au détail, d’acides, de produits inflammables chimiques ou explosifs et d’artifices".

Peu après 17h, l'ensemble des directeurs d'écoles ont également reçu un message de la cellule de crise du rectorat : "nous vous remercions d'être vigilants aux possibles dégradations, incendies, intrusions, etc : il convient d'alerter en temps réel et sans délai le cabinet de la rectrice, y compris la nuit".

Tensions dans plusieurs villes de France

Après des débordements la nuit dernière, les violences se poursuivent ce jeudi dans plusieurs villes de France. A Nanterre, 19 personnes ont été interpellées depuis cet après-midi, dans le cadre des tensions qui ont émaillé la marche blanche pour Nahel qui a rassemblé 6200 participants. La ville de Clamart a annoncé l'entrée en vigueur d'un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin de jeudi soir à lundi matin.

Le policier de 38 ans mis en cause a été mis en examen pour homicide volontaire jeudi et placé en détention provisoire, a déclaré le parquet. Un peu plus tôt, le procureur de la République de Nanterre avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire.