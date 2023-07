Mort de Nahel : pompiers attaqués, 40 interpellations... le bilan de la troisième nuit d'émeutes en Moselle

La tension ne retombe pas en Moselle. Quatre jours après la mort de Nahel à Nanterre , ce jeune homme de 17 ans abattu au volant de sa voiture par un policier après un refus d'obtempérer, de nouvelles émeutes se sont produites dans le département, dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet. Des violences "moins étendues" que dans la nuit de jeudi à vendredi , mais tout aussi intenses disent les policiers.

Médiathèque incendiée à Metz

Après une manifestation contre les violences policières qui a dégénéré dans le centre-ville de Metz, la médiathèque du quartier de Borny a été totalement détruite par les flammes. Selon le maire de Metz, François Grosdidier, "les sapeurs-pompiers, victimes de tirs de mortier, n’ont pas pu intervenir". Le bâtiment a brûlé une bonne partie de la nuit, il n'en reste que les fondations.

"On aurait pu s'attendre à avoir des renforts dans le quartier après les événements de ces derniers jours", regrette François Grosdidier. "On ne peut pas s'expliquer que la bibliothèque-médiathèque brûle pendant une heure et demie sans que les pompiers ne puissent intervenir, en étant protégés par la police nationale. Donc on a assisté impuissants à cet incendie."

Fast-food détruit à Yutz

Plutôt épargnée jusque-là, la commune de Yutz a aussi dû faire face à des violences dans la nuit. Le restaurant McDonald's de la commune a été ravagé par les flammes . Les pompiers étaient encore sur place ce samedi matin pour éteindre les fumerolles. Des voitures appartenant à des concessions automobiles ont aussi été incendiées. La mairie annexe a été vandalisée.

"On pensait qu'on était épargnés mais en fait pas du tout" , explique la maire Clémence Pouget, sur France Bleu Lorraine. "On est abasourdis, je ne vois pas en quoi brûler tout ça changerait la donne. À cause de ça, les gens qui travaillaient au Macdo vont perdre leur emploi."

Caserne de pompiers dégradée à Amnéville

Au cours de la nuit, une unité opérationnelle du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a été en partie dégradée. La préfecture de la Moselle indique qu' un départ de feu a été constaté.

Commissariat attaqué à Woippy

À Woippy, le commissariat a été visé par les émeutiers pour la deuxième nuit de suite. Des casseurs ont tenté de l'assiéger. Selon nos informations, devant cette menace, les agents à l'intérieur ont du être exfiltrés. Le restaurant McDonald's de Woippy a aussi été incendié, tout comme des véhicules d'une concession Peugeot.

Mairie dégradée à Hagondange

Après s'en être pris au commissariat dans la nuit de jeudi à vendredi, une trentaine de personnes cagoulées se sont cette fois introduits dans la mairie d'Hagondange, actuellement en travaux. Selon la maire, ils ont eu le temps de tirer "une quarantaine de mortiers d'artifice" au rez-de-chaussée. "C'était très impressionnant", assure Valérie Romilly. Ils ont fui avant l'arrivée des policiers.

Au moins 40 personnes interpellées

Pour cette nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, au moins 40 personnes ont été interpellées , selon la préfecture de la Moselle. Neuf policiers ont été blessés dans ces affrontements.