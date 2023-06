Mort de Nahel : pour le préfet de la Moselle, " saccager des mairies est une violence stupide et aveugle "

Après une courte nuit, le préfet de la Moselle a accepté de répondre aux questions de France Bleu Lorraine pour dresser le bilan des violences urbaines et revenir sur la mobilisation des forces de l'ordre dans le département.

France bleu lorraine : la Moselle vient de connaître une deuxième nuit de violences et on a l'impression qu'on a déjà franchi un cap la nuit dernière, avec beaucoup plus de dégradations, d'interpellations et même des blessés dans les rangs des forces de l'ordre

Laurent Touvet, préfet de la Moselle : La nuit a été difficile et je condamne très fermement l'ensemble des violences et des dégradations commises cette nuit. Ces violences sont sérieuses par endroits : principalement la mairie de Fameck, qui a été saccagée et où je me suis rendu ce matin. A Metz, également, avec les mairies de quartier de Borny et de Bellecroix qui ont subi d'autres dégradations. Plus d'une dizaine de communes ont été touchées la nuit dernière. Au cours de ces violences, deux gendarmes ont été hospitalisés, après avoir été visés par des tirs de feux d'artifice. J'ai d'ailleurs rencontré les gendarmes à Fameck ce matin et des policiers à Hagondange, où le commissariat a été aussi visé.

FBL : sur France bleu lorraine, ce matin, la maire d'Hagondange, particulièrement choquée par ces évènements (la gare de la commune a d'ailleurs été saccagée), a demandé l'instauration de l'état d'urgence et le recours à l'armée.

LT : Ce sont des décisions qui relèvent du gouvernement. Moi, je m'attache à stimuler la motivation et l'engagement des policiers, des gendarmes, des pompiers qui ont été formidables cette nuit. L'ensemble des forces de l'ordre et de secours sont mobilisés pour protéger la population et les biens privés et publics. C'est quand même un paradoxe de voir que des gens qui prétendent réclamer justice, viennent s'attaquer à des bâtiments qui sont là pour servir la population : des mairies, des centres sociaux et culturels. C'est vraiment une violence stupide et aveugle que je condamne fermement.

FBL : Est-ce-que vous attendez à un weekend particulièrement difficile et agité sur tout le territoire mosellan ?

On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, nous sommes prêts à répondre à la violence. Je disposais de renforts ce jeudi, j'en aurai encore pour cette prochaine. En tout cas, j'appelle à l'apaisement, que tous ceux qui ont une influence sur ces émeutiers, puissent leur explique que cette violence ne sert à rien ! Dans une démocratie, la réponse c'est la justice qui agira.

FBL: en Meurthe et Moselle, les forces de l'ordre ont utilisé des drones pour mieux suivre l'évolutions des incidents. le raid est intervenu à mont st martin. ces moyens exceptionnels ont-ils été utilisés ou vont-ils être utilisés en Moselle ?

LT : Ils pourront l'être si cela est nécessaire. La nuit dernière, j'ai fait intervenir un hélicoptère sur Fameck, pour avoir une vue d'ensemble de la situation et il est logique que l'Etat utilise tous les moyens légaux à sa disposition pour faire régner l'ordre.

FBL : On a appris aussi à la mi-journée, que certaines festivités prévues ce soir en Moselle, comme ce bal d'un lycée messin, ont été finalement annulées par mesure de précaution. Encouragez-vous ce genre de mesures ?

LT : Cela relève de la responsabilité des organisateurs et je peux avoir un dialogue avec ceux qui le souhaitent. L'idée est d'assurer la sécurité des spectateurs de ces manifestations qui pourraient, s'ils sont présents sur la voie publique en même temps qu'une manifestation violente, se trouver pris à partie et subir des violences et des coups. Mon but, c'est la prévention et la préparation des forces de l'ordre, pour éviter que les émeutiers s'en prennent aux biens et aux personnes.

