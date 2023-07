Mort de Nahel : quatre personnes majeures jugées ce lundi en comparution immédiate à Limoges

La cité judiciaire de Limoges, qui héberge notamment le tribunal correctionnel et le tribunal de commerce

Après trois nuits de violences, où la mairie annexe à Beaubreuil , et le commissariat de La Bastide ont été incendiés, ainsi que plusieurs commerces pillés , la situation semble revenir à la normale dans les rues et les quartiers populaires de Limoges. La nuit de samedi à dimanche avait déjà été plus calme, même chose la nuit dernière. Quatre feux de poubelles ont été recensés, selon le maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie, invité ce lundi matin sur France Bleu Limousin.

ⓘ Publicité

loading

Des rassemblements ce midi devant les mairies du Limousin

Le maire de Limoges a décidé de répondre à l'appel de l'association des maires de France, relayé en Haute-Vienne, en soutien après l'attaque du domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses, en région parisienne. Un rassemblement a lieu ce midi sur la parvis de l'Hôtel, comme dans de nombreuses autres communes du Limousin par exemple Condat-sur-Vienne ou le Palais-sur-Vienne.

Les premières comparutions immédiates ce lundi après-midi

Au cours de ces trois jours de violences, 14 personnes ont été interpellées indique la préfecture de Haute-Vienne dans un communiqué. A l'issue de leur garde à vue, six majeurs ainsi que six mineurs ont été déférés ce dimanche devant le parquet de Limoges. Quatre de ces majeurs seront jugés ce lundi après-midi en comparution immédiate, notamment pour les vols commis au magasin Lacoste.

De son côté, Limoges Métropole a fait ses comptes. Entre les abribus, les poubelles, les bornes déchets détruits et la chaussée brûlée qu'il faut reprendre par endroits, la collectivité estime les dégâts à 100.000 euros.