Mort de Nahel : quel bilan à Brest après une nouvelle nuit d'émeutes ?

Dix-neuf véhicules incendiés, une salle de sport très endommagée, des bâtiments pris pour cible, un centre social ou des agences bancaires. Après une nouvelle nuit d'émeutes à Brest , la préfecture du Finistère dresse un bilan ce vendredi. Selon les autorités, les pompiers sont intervenus à partir de 21h à 83 reprises, principalement pour "des feux de poubelle, de véhicules et de mobiliers urbains", mais aussi pour des "tentatives d'incendies de bâtiments publics ou commerciaux".

"300 individus"

A chaque fois, indique la préfecture dans un communiqué, "des groupes de 30 à 50 individus hostiles se sont rassemblés souvent de façon simultanée, représentant environ 300 individus au total, entre 21h et 3h30 dans différents quartiers de la ville, en particulier en centre-ville à Bellevue et Kerourien". Et en ville, les dégâts sont importants : 19 véhicules brûlés, une salle de sport privée, rue de Plymouth, a été détruite. Selon une employée rencontrée par France Bleu Breizh Izel, le préjudice se chiffre à "des centaines de milliers d'euros".

"D’autres bâtiments, tant publics que privés, ont été pris pour cibles ou dégradés, poursuit la préfecture. En particulier le centre social de Kérourien mais aussi des agences bancaires et commerces ; ces actions étaient assortis de tentatives de destructions et de pillages, y compris en centre-ville." Les quartiers de Lambézellec et Bellevue n'ont pas été épargnés : "les bureaux de police [y] ont subi de légères dégradations sans impact sur leur activité."

"Comportements insupportables"

La préfecture indique ce vendredi midi qu'aucun blessé n’est à déplorer. Ni "parmi les forces de l’ordre" ni du côté des secours. Au total, 130 pompiers ont été engagés et sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, qui "condamne à nouveau ces comportements insupportables car extrêmement violents", fait savoir qu'une enquête judiciaire est en cours, sous l'autorité du procureur de la République de Brest.