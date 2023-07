Mort de Nahel : quelques incidents dans la Manche, des interpellations

Des incidents ont eu lieu dans plusieurs villes de la Manche, après la mort de Nahel mardi dernier. Dans un communiqué, la préfecture du département recense notamment un "regroupement de quinze à trente individus qui procédaient à des tirs d'artifices" à proximité du centre social Mersier dans le quartier du Val Saint-Jean à Saint-Lô. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Le calme est revenu "vers quatre heures du matin" ce samedi, indique la préfecture.

Le préfet appelle "au calme"

Par ailleurs, les pompiers ont été mobilisés pour un feu de poubelles à Cherbourg-en-Cotentin, "trois vitrines ont été endommagées à Coutances". Il s'agit de boutiques du centre-ville "qui ont été cassées ou abîmées", souligne le maire, Jean-Dominique Bourdin, joint par France Bleu Cotentin. Une enquête est en cours "avec des personnes déjà contrôlées dans la nuit". L'élu se dit "surpris de voir de tels événements" à Coutances. Des dégradations qu'il "condamne fermement". "Rien ne peut justifier l'usage de la violence, même un drame absolu", ajoute le maire de Coutances.

Enfin, deux véhicules ont été incendiés à Granville. "Deux suspects ont été interpelés et placés en garde à vue", précise la préfecture. La Monaco du Nord où quatre voitures avaient déjà été mises à feu la nuit précédente.

Le préfet de la Manche, Frédéric Périssat, souligne "l'anticipation et l'intervention rapide" des policiers, gendarmes et pompiers pour mettre fin à ces agissements et "appelle chacun au calme et à la responsabilité".