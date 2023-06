Mort de Nahel : terrasses remballées, spectacles annulés... Reims se prépare à une nouvelle nuit de violences

Après une nuit de violences urbaines à Reims et dans plusieurs autres communes de la Marne, la soirée s'annonce très tendue. Il est conseillé aux commerçants de fermer boutique au plus tôt et de remballer les terrasses. Et les annulations d'événements se multiplient.

Aucune séance à l'Opéraims ce vendredi soir. © Radio France - Philippe Rey-Gorez Après une nuit de violences urbaines, la soirée et la nuit prochaine s'annoncent très tendues à Reims. Face à cette situation, les annulations d'événements et les fermetures d'établissements se multiplient ce soir et ce week-end. Le président des Vitrines de Reims, Vincent Mansencal, recommande aux restaurants et aux bars de fermer leurs terrasses. La Ville de Reims appelle les commerçants à fermer boutique dès 18 heures. Le centre-ville est en train de se barricader. "Nous nous attendons à des échauffourées, comme nous avons pu le constater dans les différentes villes de notre territoire national et nous sommes très inquiets", a confié Vincent Mansencal à France Bleu Champagne-Ardenne. "L'ensemble des professionnels de la restauration, mais aussi des commerçants sont très attentifs et très inquiets de leur sort" , a-t-il assuré. La Petite Halle de Quartier Libre a annoncé que la grande terrasse n'ouvrira pas ce soir. La boutique SFR barricadée rue de Talleyrand à Reims. © Radio France - Julien Lampin Les commerçants rémois en train de se barricader. © Radio France - Julien Lampin Ni cinéma, ni concerts À Reims, ce soir, aucune séance de cinéma à l'Opéraims selon nos informations. Le concert de Hip Hop/rap du Crypto est annulé. Les équipes ont expliqué à France Bleu Champagne-Ardenne avoir retiré tout le matériel son et lumière, seule la scène reste en place. Même chose pour le concert 19 des Flâneries musicales de Reims qui devait avoir lieu au Cirque du Manège, annulé "pour des raisons de sécurité", est-il indiqué sur le site internet. La deuxième édition de la Fête à Luton n'aura pas lieu demain, samedi 1er juillet, compte tenu des tensions, mais également "en raison d'une météo incertaine", précise l'organisation qui promet un report "qui conviendrait au plus grand nombre de [leurs] partenaires."