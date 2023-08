Mort de Nahel : trois jeunes condamnés pour des violences urbaines au Pontet

Des pompiers et des forces de l'ordre pris pour cibles. Les faits remontent à la nuit du 29 au 30 juin dernier devant les locaux de la police municipale du Pontet près d'Avignon. Un groupe d'une vingtaine de jeunes ont participé à ces violences urbaines cette nuit là, quatre ont été interpellés, trois d'entre eux viennent d'être reconnus coupables par le tribunal correctionnel d'Avignon ce 17 août. Le quatrième est relaxé, faute de preuves suffisantes et au bénéfice du doute.

Un jeune homme de vingt ans, est condamné à un an de prison ferme et six mois de prison avec sursis. Les deux autres, âgés de 19 et 20 ans écopent de six mois de prison avec sursis. Ils doivent aussi effectuer des travaux d'intérêt général. Les trois doivent verser des dommages et intérêt à des gendarmes, à des policiers municipaux, et à des pompiers présents ce jour-là ainsi qu'au Grand Avignon.

Des motivations vagues

Mais plus que la peine, et les faits, relativement clairs sur les images de vidéo surveillance qui ont permis les arrestations, ce sont les motivations et le rôle du contexte du moment dans le déroulement des faits qui font l'intérêt de cette affaire. Ces violences urbaines se sont produites quelques jours seulement après la mort de Nahel, ce jeune tué par un policier suite à un refus d'obtempérer à Nanterre.

Tous ces jeunes, sauf un reconnaissent les faits. Mais aucun n'admet avoir prémédité ces violences urbaines, malgré les appels diffusés sur les réseaux sociaux, les tas de cailloux préparés à l'avance et les bouteilles d'acides.

Ils disent s'être trouvé là "par hasard". "Je n'ai pas fait ça pour le petit qui est mort. Je ne connais même pas son nom", lâche l'un d'eux dans le boxe.

Mais le procureur s'est empressé de balayer cet argument. "Dans tous les cas c'est inacceptable. On vote, on manifeste, mais on ne fait pas la guerre sans raison", dit il avant de requérir de la prison ferme pour tous. Mais les avocats de la défense dressent le portrait de ces jeunes. "Ce sont des moutons, des imbéciles. Ils ne s'intéressent à rien. Ils sont immatures. " Sous entendu leur place n'est pas en prison. "Ne les enterrez pas.. donnez leur un cadre", conclue une avocate.

Pour deux d'entre eux c'est en ce sens que le tribunal a prononcé des peines avec sursis et des travaux d'intérêt général.