Violences après la mort de Nahel : davantage de dégradations à Bordeaux, plusieurs bâtiments publics détruits

Troisième nuit de violences et de dégradations dans plusieurs villes de France , dont Bordeaux et sa métropole, qui surviennent en réaction à la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi par un tir de policier à Nanterre. Ce mercredi, le motard auteur du tir mortel a été placé en détention provisoire .

Des dizaines de poubelles et de véhicules ont été incendiés dans la nuit de jeudi à vendredi sur les communes de Pessac, Lormont , Mérignac, Floirac, Cenon et Bordeaux. Une cinquantaine de feux ont été recensés sur la voie publique. Des magasins ont été incendiés, comme des pharmacies, la Poste, une banque dans le quartier de Saige à Pessac, ou un Carrefour City dans le quartier Thouars à Talence.

Le quartier Saige de Pessac est parmi les plus touchés de la métropole bordelaise. © Radio France - Hugo Deschamps

Des bâtiments publics ont été aussi touchés. Dans le quartier Grand Parc à Bordeaux, la mairie de quartier et l'assurance maladie ont été brûlées . La salle de spectacle du Pin Galant de Mérignac a aussi été vandalisée , tout comme le restaurant attelant ainsi que la Maison des associations, pillée et dégradée. Des tirs de mortiers et des pétards ont retentit tout au long de la nuit de jeudi à vendredi. A Pessac, la façade du poste de proximité de la Police municipale dans le quartier de la Châtaigneraie a aussi été touché, également le centre des impôts et une banque à Cenon.

A Lormont, un début d'incendie a été déclaré à l'école maternelle publique Condorcet. Elle n'est pas détruite mais reste fermée ce vendredi. Dans le quartier Génicart, des commerces ont été détruits, c'est le cas d'un laboratoire d'analyse, d'un bureau de tabac et d'un bar.

Treize personnes ont été interpellées cette nuit à Bordeaux. Aucun blessé n'est à déplorer selon la préfecture.